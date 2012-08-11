Грязные дворы Минска: проблема жильцов или ЖЭСа?

Новости Беларуси. В Минске не хватает дворников. Жилищные организации нуждаются почти в трех тысячах работников. Жильцы спальных районов и новостроек постоянно жалуются на то, что в их дворах и подъездах никто не убирает, при том, что оплата за коммунальные услуги взимается. В то же время повышенная загрязненность отдельных дворов – дело рук самих минчан.

Валентина Полозова, работник комплексной уборки ЖЭС №118:

И бумажки бросают, бутылки оставляют пластмассовые. Хоть урны и стоят – разбрасывают вокруг урн.

Лидия Конопляникова, работник комплексной уборки ЖЭС №118:

Очень люди много мусорят. Сейчас лето поспокойнее, а так в подъездах грязно. Людей же не перевоспитаешь. Если не будут помогать – будет грязно.

В двор по улице Воронянского на первый взгляд «метла дворника не ступала» давно. У женщины с музыкальной фамилией Анна Герман заботы отнюдь не музыкальные. Жилец дома в свой собственный двор выходить боится: соседи нередко мусор выбрасывают прямо из окон.

Анна Герман, жилец дома:

Сами люди во многом виноваты. Я не отрицаю.

Дворник при доме числится, однако за работой его можно увидеть крайне редко. А если и берется за уборку — говорит Анна Васильевна — результат не особо заметен. Впрочем, соседи Анны Васильевны по дому решать проблему изнутри и не думают. Да и о «субботниках» – слыхом не слыхивали.

Анна Герман:

Я предлагала - некогда всем!

В «Минском городском жилищном хозяйстве» не спорят: кадровая проблема действительно существует. Не хватает почти трех тысяч дворников. Поэтому о вакансиях широко информируют, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Лаздовская, начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Если появляется вакансия, она сразу же передаётся в центр занятости. Также обязательно вывешиваются объявления о вакансии на подъездах, публикуются в газетах. Зарплата рабочего по комплексной уборке где-то 1 млн 500 тыс. К сожалению, из-за мнения людей о непрестижности такой работы, у нас недостаток кадров.

И если городские службы вопрос нехватки дворников решить пытаются, то сами жильцы загрязненных дворов мусорить почему-то не прекращают... Стало быть, проблема в первую очередь отнюдь не в отсутствии кадров.