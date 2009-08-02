Грузовики на КПП «Кузница Белостокская» стоят в очереди по 14 часов

Грузовые автомобили, чтобы пересечь польско-белорусскую границу, вынуждены стоять в очереди по 14 часов.

На въезд в Польшу время ожидания составляет около 6 часов.

Очередь наблюдается также на польско-белорусском переходе «Бобровники» - на выезд из Польши трейлеры стоят по 5 часов.

На польско-украинской границе перед въездом на КПП «Дорохуск» в очереди длиной в 2 км скопились около 100 автопоездов. На выезд из Польши время ожидания составляет более 4 часов.

Польские пограничные службы объясняют очереди увеличением движения через границу в выходные дни. По словам пограничников, большинство водителей хотят пройти границу в субботу-воскресенье, чтобы в понедельник доставить груз по месту назначения, сообщает БЕЛТА.