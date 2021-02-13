Грузовик просто сдуло ветром с дороги. К чему привёл циклон, который засыпал снегом всю Беларусь?

Новости Беларуси. Февральская суббота, несмотря на выходной день, для многих жителей страны стала настоящим испытанием. Причина тому – пришедший циклон, который в прямом смысле засыпал снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под ударом непогоды оказались не только населенные пункты, но и многие автомагистрали. На особый режим работы перешли коммунальные службы. Заснеженную тему продолжит Виктор Пралич.

Эта зима если и не побила еще рекорды по количеству осадков, то уж точно метит и метет на звание одной из самых заснеженных. Не успели толком прийти в себя от циклона «Ларс», как следом явился «Волкер». Обильные снегопады вкупе с порывистым ветром уже испортили, судя по сводкам ГАИ, водителям субботу. Госавтоинспекция вынуждена была ввести в некоторых регионах специальный план «Погода».

551-й километр трассы Брест – Москва. Грузовой автомобиль просто сдуло ветром с проезжей части. Попытки самостоятельно выехать были безуспешны. Проезжавший мимо экипаж ГАИ вызвал дорожную технику, после чего водитель продолжил свой путь. И сегодня подобные ДТП не единичны. Застрявшие в сугробах легковые машины и большегрузы, заносы на дорогах и автомобили в кюветах – такая картина была на многих автомагистралях. А это значит, что экипажей ГАИ на дорогах стало больше, чтобы в первую очередь оказать помощь тем, кто попал в затруднительную ситуацию. «Ежедневно организовываются экипажи». В ГАИ рассказали, как оказывают помощь автомобилистам в сложных погодных условиях

К сожалению, не обошлось без трагедий. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия на железнодорожных путях в Орше. Там проходящий поезд сбил двух рабочих, которые чистили снег на путях. Один их мужчин погиб на месте. Второго госпитализировали с травмами в больницу.

Сильнее всего непогода накрыла Могилевскую область. Уже вторые сутки коммунальные службы восточного региона ведут неравный бой со снежной стихией. На основных магистралях страны обеспечено беспрепятственное движение. Только по Могилевской области на дорогах национального значения работает больше 250 единиц техники. Дороги чистят четыре колонны спецтехники. Что происходит в Могилёвской области, которую накрыла непогода В Гомеле месячная норма осадков выпала буквально за пару дней. Обильный снег продолжает идти. Очистить город на улицы вышли даже сотрудники МЧС. Они лопатами освобождали от завалов остановки общественного транспорта.

– Как сегодня убирается?

– Плохо, видите, застреваю на каждом шагу. Мчсовцы выталкивают нас. Уже два раза выталкивали меня, не мог выехать.

– Много снега?

– Много, очень много.

– В Гомеле такое давно было?

– Года три назад, наверное.

Неравнодушные к заснеженной проблеме 13 февраля были в Минске. Саму столицу кажется пока циклон обминул. Здесь хватило предыдущего. На уборку своих территорий минчане выходили дворами. Парковка, тротуар около подъезда – расчистить не составило труда. «Там ходят наши жёны, дети, старики». Минчане вышли на уборку снега В некоторых районах столицы были сформированы даже специальные студенческие дружины. Так, на улице Асаналиева молодежь трудилась с самого утра. Ребятам нипочем был ни ветер, ни мороз. С заснеженными тротуарами около многоэтажек они справились за считанные минуты.