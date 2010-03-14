Грузинский телеканал «Имеди» до полусмерти напугал граждан страны

Теперь его могут лишить лицензии. Накануне в вечернем эфире вышел скандальный выпуск лженовостей о псевдовторжении войск в Грузию и убийстве президента Михаила Саакашвили.

Полчаса зрители в оцепенении наблюдали за кадрами авиабомбардировок и убегающих от стрельбы и взрывов жителей. О том, что это инсценировка ведущий сообщил лишь в начале и в конце выпуска. Те, кто включил телевизор в середине выпуска были шокированы.

На станциях «скорой помощи» в Тбилиси не хватало врачей и машин, чтобы успеть на все вызовы. Многие горожане слегли с инфарктами. Возмущенные жители всю ночь толпились у здания телеканала. Позднее руководство извинилось за фальшивый репортаж. Но люди требуют большего – лишить компанию лицензии.

Вопрос о санкциях будет рассмотрен завтра.