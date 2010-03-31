Группа воровок-карманниц задержана в Гродненской области

Несколько месяцев она занималась кражами по всей республике. Уже доказано 14 преступлений. Но следователи утверждают, что цифра может возрасти в десятки раз.

Криминальные гастроли воровок-карманниц закончились на центральном рынке города Волковыска. Оперативники несколько часов следили за подозрительными женщинами. Задержание произошло непосредственно в момент кражи.

Удачной операции предшествовали месяцы кропотливой работы сыщиков почти всех райотделов милиции Гродненской области. На рынках крупных городов региона все чаще стали совершаться карманные кражи. Каждые выходные поступало, как минимум, пять заявлений от потерпевших.

Максим Рудый, начальник отдела уголовного розыска Волковысского РОВД:

– На центральном рынке по улице Фабричной стали регистрировать факты совершения карманных краж. Кражи совершались, в основном, из дамских сумочек. Похищали кошельки с деньгами. Было зарегистрировано в прошлом году три факта таких краж и они продолжились и в 2010 году.

Мошенницы составили своеобразный график посещения городов. Проанализировав все факты, волковысские оперативники уже ждали гастролеров в своем райцентре. Не узнать их было трудно. Две женщины внимательно присматривались к посетительницам рынка, а не к товару. После задержания, карманницы сознались практически во всех подобных кражах в Гродненской области. Не исключено, что преступницы работали и в других регионах.

Сейчас в отношении задержанных активно ведутся следственные действия. 14 эпизодов, это не предел, уверены оперативники. Обеим женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненская область.