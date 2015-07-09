Группа украинских детей из прифронтовой зоны приехала в Беларусь на летние каникулы

Новости Беларуси. Около 50 украинских детей из прифронтовой зоны приехали в Беларусь. Такие летние каникулы продлятся три недели, ребят ждут экскурсии и не только. Некоторых волонтеры привезли лично на собственных автомобилях. Так один из них – герой нашего следующего материала. О своем несчастье в положенном быть счастливым детстве Игорь рассказал корреспонденту программы Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день Игорь боялся услышать, что кто-то из друзей или родных пострадал. Пока однажды не очнулся в больнице и обнаружил, что несчастье случилось именно с ним.

Взрыва мальчик не помнит – он просто вошел в кухню своего дома, как и не помнит того, что происходило дальше. Игорь лишился кисти. У мальчика в теле до сих пор осколки снаряда. Один глаз теперь не видит.

Игорь Шиш, житель Донецкой области:

Не обидно, мне стало как-то не по себе смотреть, что у всех есть ручки, ножки, а у меня нет этого кусочка себя.

К разрывающимся в небе снарядам село Николаевка, где и проживает семья мальчика, давно привыкла. И хотя в целом военные действия в Украине стали менее напряженными, обстрелы на родине Игоря не прекращаются неделями. Село находится неподалеку от Донецка, а это практически линия фронта.

Лилия Шиш, мать Игоря:

Из-за этой войны столько детей погибает. У нас каждый день встаешь и думаешь, что сейчас где-то что-то прилетит и взорвется. А тут надежда такая — тихо, спокойно, хорошо. Начинаем привыкать.

После трех месяцев лечения и операций Игорь и его мать отправились в Беларусь – подальше от военных действий. Сегодня парня навестил его врач. Только не с очередным осмотром, а с дружеским визитом. Сейчас в планах поставить Игорю протез, попытаться восстановить зрение, достать из тела осколки, а главное – достать из ребенка войну.

Евгений, заведующий отделением детской травматологии больницы в Донецкой области:

Когда его привезли в больницу, он был на грани жизни смерти. Жизнь спасли, но, к сожалению, ребенок остался инвалидом. Поэтому теперь нужно приложить определенные усилия для того, чтобы улучшить качество спасенной жизни.

Пока для Игоря только ищут деньги для дальнейшего лечения – на сайте sobor.by организован сбор средств для мальчика. Но он далеко не единственный, кому оказывает помощь белорусская сторона. Из прифронтовой зоны буквально на днях привезли около полусотни детей. Их ждет отдых в летних лагерях, экскурсии, а главное – мирное небо над головой.

Матвей Родов, руководитель сайта sobor.by:

Мы били поражены тем, насколько рады были дети, когда они приехали. На первой остановке, около леса, они выбежали в лес, побежали по траве… Мы хотели остановить, чтобы не разбредались, потому что у нас время. Но родители сказали: «Не надо, пусть они впервые за 1,5 года хоть немножко погуляют по лесу – у нас там растяжки, все запрещено».

Сдержанный и мужественный, ни на что не обижается, никого не винит. Игорь уже строит планы на будущее : хочет поступить в лесной техникум – с детства мальчик любит природу. И хочется верить, что все у парня получится.