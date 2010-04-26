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Группа подростков четыре месяца грабила автомобили в Городке

26 апреля 2010 09:43
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Об этом сообщал корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам и анализу судебной практики прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва.

Пятеро молодых людей 16-18 лет из благополучных семей развлекались, обворовывая по ночам автомобили жителей своего города. С июня по октябрь 2009 года ребята обокрали 15 машин, из которых забирали все, что могли: автомагнитолы, колонки, диски, запасные колеса, канистры, различные инструменты.

За кражи и попытку угона 18-летний лидер неформальной группы осужден на 2,5 года лишения свободы, его подельник-одногодка — на 2 года, трое других подростков приговорены к лишению свободы на 2 года с отсрочкой наказания.

# общество # происшествия

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