Группа детей из России вынуждена была задержаться в Бресте на четыре дня

Сегодня они отправятся домой. Российская фирма, отвечающая за поездку 39 екатеринбуржских школьников на фестиваль в Польшу не выполнила свои обязательства по обратной доставке группы.



Деньги на покупку билетов до Москвы частично выделили организаторы группы, а также выслали родители. Детям предоставили бесплатные гостиничные номера, организовали экскурсии в Брестскую крепость и городской парк..



По факту задержки детей возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Сегодня утром организатор поездки была задержана российскими правоохранителями. Расследование дела взял под личный контроль ГУВД Свердловской области.