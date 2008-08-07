Прямой эфир

Группа детей из России вынуждена была задержаться в Бресте на четыре дня

07 августа 2008 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня они отправятся домой. Российская фирма, отвечающая за поездку 39 екатеринбуржских школьников на фестиваль в Польшу не выполнила свои обязательства по обратной доставке группы.

Деньги на покупку билетов до Москвы частично выделили организаторы группы, а также выслали родители. Детям предоставили бесплатные гостиничные номера, организовали экскурсии в Брестскую крепость и городской парк..

По факту задержки детей возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Сегодня утром организатор поездки была задержана российскими правоохранителями. Расследование дела взял под личный контроль ГУВД Свердловской области.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 августа 2008 16:41

Несовершеннолетняя гражданка Беларуси, находившая в США на оздоровлении намерена вернуться в республику

07 августа 2008 16:39

В деле по взрыву 4 июля в Минске появился новый подозреваемый

07 августа 2008 16:38

Сегодня в столице 100-летней коренной минчанке Вере Михайловне Олешкевич торжественно вручили паспорт