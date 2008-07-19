Грубые нарушения в строительной отрасли выявлены на Брестщине

По итогам рейда комитета госконтроля уже возбуждено 6 уголовных дел, сумма штрафов достигает почти 2 миллиардов рублей.

Новый на окраине Бреста 90-квартирный дом только снаружи добротный. 25 лет семья Олексюк стояла в очереди на жилье. Месяц назад вручили долгожданные ключи. Из стен торчит арматура. На потолках – ржавчина. А перепады по высоте почти в 7 сантиметров. Замысел проектировщиков в ванной комнате и вовсе непонятен.

А вот другой пример. Во время реконструкции учебной лаборатории Барановичского университета строители начали утеплять выносные колонны здания. Кого они собрались греть так до сих пор и непонятно. Как непонятна и судьба 21 миллиона рублей, выделенных Барановичской школе на замену дверей и окон. На бумаге они были установлены еще в декабре прошлого года. В реальности ни окон, ни дверей, ни денег. Всего по Брестской области в результате проверок госконтролем строительной отрасли возбуждено 6 уголовных дел и почти на сумму в 2 миллиарда рублей взыскано штрафов.

Но эти изменения – уже для будущих новоселов. Семья же Олексюк, тем временем, закупает стройматериалы и готовится к масштабному ремонту своего столь долгожданного жилища.

