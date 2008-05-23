Грозы, сильные дожди и порывистый ветер ожидаются сегодня по всей Беларуси

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду. Сильные дожди могут вызвать затопление некоторых улиц в Минске. Это площадь Бангалор, проспект Дзержинского, улицы Немига, Харьковская, Столетова, а также перекрёстки: проспекта Победителей и улицы Игнатенко, проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, Московской и Толстого. Водителям рекомендуют избегать эти участки дорог в непогоду.