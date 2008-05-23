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Грозы, сильные дожди и порывистый ветер ожидаются сегодня по всей Беларуси

23 мая 2008 08:11
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Синоптики объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду. Сильные дожди могут вызвать затопление некоторых улиц в Минске. Это площадь Бангалор, проспект Дзержинского, улицы Немига, Харьковская, Столетова, а также перекрёстки: проспекта Победителей и улицы Игнатенко, проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, Московской и Толстого. Водителям рекомендуют избегать эти участки дорог в непогоду.
# общество

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