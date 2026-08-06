Грозовой фронт нарушил электроснабжение в почти 60 населенных пунктах Гомельской области

Непогода обрушилась на Гомельскую область: из-за шквалистого ветра и сильных дождей без электроэнергии остались 58 населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на Жлобинский и Светлогорский районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер валил деревья на линии электропередачи и повреждал опоры ЛЭП. К ликвидации повреждений специалисты приступили незамедлительно – сейчас на объектах работают свыше 40 ремонтных бригад и больше 20 единиц спецтехники. В расчистке территорий и устранении последствий непогоды задействованы и сотрудники МЧС.