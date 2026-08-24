Грозит до 15 лет лишения свободы – детали резонансного преступления в ювелирном магазине Минска

Пистолет, накладные бороды и очки. Это не реквизит для съемок детектива, а детали подготовки в резонансному преступлению в Минске. Все это изъяли при проведении обыска у подозреваемого в нападении на ювелирный магазин. Мужчина готовился к преступлению несколько месяцев. Он приходил в торговый объект, изучал расположение камер видеонаблюдения, а также пути отхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробностями расследования уголовного дела 24 августа поделились правоохранители.