Громкое дело против бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана может развалиться

У прокуратуры возникли серьезные сомнения в достоверности показаний истца: в ходе расследования выяснилось, что в показаниях горничной отеля «Софитель», которая обвиняет Доминика Стросс-Кана в попытке изнасилования, имеются серьезные нестыковки.

1 июля бывший глава Международного валютного фонда снова появится в суде.

Напомним, что высокопоставленного чиновника арестовали по обвинению в сексуальном домогательстве в середине мая. Сейчас он под домашним арестом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Глава МВФ Доминик Стросс-Кан официально подал в отставку