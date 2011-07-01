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Громкое дело против бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана может развалиться

01 июля 2011 07:55
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У прокуратуры возникли серьезные сомнения в достоверности показаний истца: в ходе расследования выяснилось, что в показаниях горничной отеля «Софитель», которая обвиняет Доминика Стросс-Кана в попытке изнасилования, имеются серьезные нестыковки.

1 июля бывший глава Международного валютного фонда снова появится в суде.

Напомним, что высокопоставленного чиновника арестовали по обвинению в сексуальном домогательстве в середине мая. Сейчас он под домашним арестом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Глава МВФ Доминик Стросс-Кан официально подал в отставку

# общество

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