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Громкий рев сирен разбудил жителей кенийского прибрежного города Момбаса

15 октября 2009 07:47
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Здесь началось учение по мерам безопасности во время Цунами. Прежде чем достичь африканских берегов, учение волной прошло от побережий Австралии и Индонезии до взморий Шри-Ланки и Пакистана.Манёвры финансирует программа ООН. Она направлена на повышение осведомленности населения и тестирование систем предупреждения о гигантских волнах. О разработке такой программы мировая общественность заговорила после событий декабря 2004 года, когда вдоль побережий Индийского океана погибли тысячи людей.
# общество

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