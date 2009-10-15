Громкий рев сирен разбудил жителей кенийского прибрежного города Момбаса

Здесь началось учение по мерам безопасности во время Цунами. Прежде чем достичь африканских берегов, учение волной прошло от побережий Австралии и Индонезии до взморий Шри-Ланки и Пакистана.Манёвры финансирует программа ООН. Она направлена на повышение осведомленности населения и тестирование систем предупреждения о гигантских волнах. О разработке такой программы мировая общественность заговорила после событий декабря 2004 года, когда вдоль побережий Индийского океана погибли тысячи людей.