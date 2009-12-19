Громкий финансовый скандал на «Интеграле»

Проверка на одном из крупнейших предприятий страны привела к неожиданным результатам. Дочернее предприятие «Электроника» в течение пяти лет нерационально расходовало средства господдержки.

Световое информационное табло, или просто СИП. Каждое – стоимостью от 7 до 10 миллионов рублей. Всего на этом складе их должно быть 597, обнаружили лишь 91, да и те на стадии полуфабриката.

Схема, по которой служебные лица обманывали и государство, и собственное предприятие проста до безобразия. С 2005 года «Электроника» отчитывалась о выполнении доведенных показателей по объемам производства и высокой рентабельности. На самом деле все пять лет предприятие отписывало продукцию по накладным своему магазину, а тот в свою очередь ежемесячно возвращает ее обратно в связи с тем, что якобы не смог ее реализовать. Сами коробки были набиты, без преувеличения, всяким хламом.

Виктор Голоцевич, начальник управления комитета государственного контроля республики Беларусь:

– Сумма приписок – 10 миллиардов, может говорить о том, что это было сделано в целом в целях объединения «Интеграл», потому что были проблемы с выполнением, пришлось таким образом подтягивать показатели.

По предварительной версии сотрудников госконтроля круг виновных начинается от кладовщика и начальника участка «Электроники» и далее по восходящей вплоть до руководства головного предприятия. Любопытно, что должностные лица признали сам факт приписок выпуска готовой продукции. Не исключено, что вскроется и хищение электроники, или денежных средств.

Анатолий Коритенко, начальник участка сборочного производства РУП «Электорника»:

– Вы понимаете, мы все время производим продукцию. Я каждый месяц сгружаю. Как идет отгрузка и как накопился долг – я практически не знаю.

Господдержка, направленная на техническое перевооружение предприятия была просто «проедена». Зарплата, хоть и небольшая, выплачивалась за счет бюджетных средств и сдаваемого в аренду государственного имущества. Директор предприятия, работающий в должности чуть более года, о фактах нарушения, по его словам, не подозревал.

Андрей Селедчик, директор РУП «Электроника» НПО «Интеграл»:

– Предварительные результаты, которые были вчера представлены, для меня это тоже явилось неожиданностью. Поэтому нужно разобраться и принять соответствующие меры.

Целый производственный год из жизни предприятия выброшен. Уже в понедельник будет возбуждено уголовное дело и виновные понесут наказание за растрату государственных средств.