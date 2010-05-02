Гродно принял эстафету Республиканского молодежного марафона «65!»

Город стал шестым на маршруте славы после Минска, Витебска, Могилева, Гомеля и Бреста.

Молодежный марафон «65!» сегодня встречали в Гродно. Огонь Победы доставили к мемориальному комплексу воинам пограничникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На торжественный митинг собрались сотни горожан. Под звуки оркестра от факела памяти участники акции зажгли лампады, которые будут доставлены к местам братских захоронений Принеманья. В свою очередь гродненцы передали землю, собранную с полей первых боев для закладки в основание нового музея Великой Отечественной войны в Минске.

Георгий Обелевский, ветеран:

– Это прекрасная патриотическая акция, которая еще раз напоминает, что молодежь чтит память тех, кто отдал самое дорогое – свои жизни – ради мира и счастья, ради Победы над фашизмом.

Александр Бурак, участник молодежного марафона:

– Для меня большая честь отдать дань уважения тем людям, которые погибли ради того, чтобы наша страна сейчас была независима, а также, тем ветеранам, которые сейчас здесь присутствуют, за то, что они воевали за нас.

Мероприятия, посвященные молодежному марафону, в Гродно продлятся до позднего вечера. Их программа самая разнообразная. Это и концерты сводного оркестра вооруженных сил, и показательные выступления гродненского клуба ракетомоделирования. 2 мая же в Гродно пройдут бои областных клубов славянских единоборств. Завершится акция концертом звезд белорусской эстрады.

Гродно последний из областных городов, принимавших у себя молодежный марафон. Финал республиканской акции состоится 3 мая на Кургане Славы.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.