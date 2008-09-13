Гродно отмечает сегодня 880-летний юбилей

На многочисленных площадках, организованных во всех районах, каждый желающий смог поучаствовать в конкурсах парикмахерского искусства, нарисовать картину, и даже стать фотомоделью. А в городе мастеров ремесленники проводили мастер-классы по бисероплетению, гончарному делу и резьбе по дереву. Сейчас в городе проходит большая дискотека под открытым небом. Завершатся народные гулянья праздничным фейерверком.



С 880-летием со дня основания города жителей Гродно поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что в Гродно живут трудолюбивые, энергичные и влюбленные в свой город люди, о чем красноречиво свидетельствуют значительные успехи в важнейших сферах жизни. По итогам прошлого года Гродно занял первое место в республиканском смотре социально-экономического развития среди областных городов. Продукция его предприятий хорошо известна в Беларуси и на рынках почти 50 стран дальнего и ближнего зарубежья. Богатый творческий потенциал находит воплощение в науке и искусстве, медицине и образовании, физкультуре и спорте. Александр Лукашенко пожелал жителям мирного неба над головой, счастья, благополучия и новых успехов.