Гродно отмечает день рождения

Одному из красивейших городов Беларуси 879 лет.

Праздник начался с театрализованного представления рыцарских клубов на главной площади областного центра. Затем гуляния переместились на десятки концертных площадок, организованных во всех микрорайонах Гродно. Здесь каждый желающий смог поучаствовать в многочисленных конкурсах: парикмахерского исскуства, нарисовать картину, и даже выступить в роли фотомодели.

А в городе мастеров ремесленники проводили мастер классы по гончарному делу, резьбе по дереву и бисероплетению. Для самых маленьких местные власти подготовили специальный подарок. В центральном городском парке для них весь день бесплатно работали аттракционы.

