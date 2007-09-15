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Гродно отмечает день рождения

15 сентября 2007 18:08
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Одному из красивейших городов Беларуси 879 лет.

Праздник начался с театрализованного представления рыцарских клубов на главной площади областного центра. Затем гуляния переместились на десятки  концертных площадок, организованных во всех микрорайонах Гродно. Здесь каждый желающий смог поучаствовать в многочисленных конкурсах: парикмахерского исскуства, нарисовать картину, и даже выступить в роли фотомодели.

А в городе мастеров ремесленники проводили мастер классы по гончарному делу, резьбе по дереву и бисероплетению. Для самых маленьких местные власти подготовили специальный подарок. В центральном городском парке для них весь день бесплатно работали аттракционы.

# общество

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