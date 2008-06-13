Гродно объединил представителей всех национальностей, проживающих в Беларуси

В городе над Нёманом открылся 7-й Республиканский фестиваль национальных культур.

Сотни участников из 27 национальных объединений на протяжении трёх дней будут знакомить горожан не только с вокальным творчеством, предметами декоративно-прикладного искусства, блюдами национальных кухонь, но и с фрагментами свадебных обрядов.

На протяжении всего дня Гродно принимал десятки автобусов со всех

регионов Беларуси. Сюда съехались представители всех национальностей, проживающих в нашей Республике. Самодеятельные коллективы, эстрадные исполнители и просто участники фестиваля решительно настроены удивить гродненцев своим национальным колоритом.

Своё искусство в Гродно будут представлять 27 национальных объединений. У каждого из которых будет своя площадка. Совместно участники выступят в большом гала-концерте на центральной площади города. Всего же за три фестивальных дня пройдут более 40-ка мероприятий,

7-й фестиваль национальных культур самый масштабный не только по количеству участников, но и по насыщенной программе. В этом году здесь многое будет проходить впервые.

Неизменной традицией праздника остаётся его открытие. Начинается всё с театрализованного шествия по улицам Гродно. Сотни участников под звуки национальных мелодий проходят несколько километров до главной площадки Фестиваля. Затем большой гала-концерт и завершится сегодняшний день большим феерическим шоу, праздничным салютом.

Участникам и гостям Республиканского фестиваля национальных культур направил приветствие глава государства. "В Беларуси сложились многовековые традиции добрососедства, взаимной помощи и уважения между представителями разных народов, которые обогащают нашу духовную сокровищницу ценностями художественного наследия и современными творческими достижениями", - говорится в послании. Президент подчеркнул, что сегодня государство создает самые благоприятные условия для сохранения их культурного разнообразия и обычаев.