Гродненскому погранотряду исполнилось 63 года

Это первое подразделение, организованное на территории Беларуси ещё в 40-е года.

За первые годы существования военнослужащими отряда задержано около 4 тысяч нарушителей границы. Самый сложный период был во время распада Советского Союза. Тогда пограничники задерживали в год по 600-700 нарушителей из азиатских стран. Сегодняшний день диктует новые задачи.



Роман Боуфалик, заместитель командира по идеологической работе Гродненского пограничного отряда: "Изменились задачи и функции. Значительно больше стало задач с правоохранительными функциями. На сегодняшний день за 9 месяцев на участке нашего отряда задержано свыше 600 нарушителей пограничного законодательства, из которых 47 нарушителей границы. Задержано контрабандных грузов на общую сумму 800 миллионов рублей."

В день образования Гродненского погранотряда у мемориала погибшим воинам-пограничникам состоялся митинг. Слова благодарности сегодня звучали в адрес, как действующих стражей границы, так и ветеранов погранслужбы.

Григорий Абелевский, ветеран ВОВ: "Я как человек, который долгие годы прослужил в этом отряде, горжусь, что мне пришлось служить в этом героическом формировании. Ещё шли боевые действия на территории Беларуси, а уже было принято решение о создании пограничного отряда. С первых дней становления западной границы Гродненский отряд внёс большой вклад в дело обеспечения надёжной охраны."

