Гродненскому госуниверситету имени Янки Купалы исполнилось 70 лет

Торжества начались сегодня с шествия студентов и преподавателей по улицам областного центра.

Отмечать круглую дату один из старейших вузов страны будет с размахом – всю неделю выставки, презентации, встречи, концерты, спортивные и развлекательные мероприятия. Поздравить юбиляра приедут гости из России, Украины, Литвы, Германии и Польши, с которыми у гродненского вуза налажены партнерские связи.

К слову, в университете сегодня 14 факультетов, где готовят специалистов по 72 специальностям.

Светлана Агиевец, проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мы имеем многотысячный коллектив, у нас более 25 тысяч студентов и учащихся, у нас около двух тысяч работающих, и мы, конечно, хотели бы поделиться этим радостным событием с нашими горожанами. А ещё — поздравить через эти мероприятия и наших выпускников, Поскольку и в Гродненской области, и за её пределами трудятся более 62 тысяч наших выпускников.