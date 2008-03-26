Гродненским правоохранителям доверяют 75% населения региона

Благодаря этому снизилось количество тяжких преступлений, а их раскрываемость в ушедшем году достигла 90%. По-прежнему остается напряженной дорожная ситуация. Если за прошлый год задержано 7 тысяч нетрезвых водителей, то за два месяца 2008 года эта цифра достигла 1,5 тысяч.



Как было отмечено, журналисты своими статьями и репортажами помогают стражам порядка бороться с нарушителями. За всестороннее освещение криминогенной тематики в регионе представители нашего телеканала были отмечены медалью "90 лет милиции Беларуси".