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Гродненским правоохранителям доверяют 75% населения региона

26 марта 2008 15:02
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Благодаря этому снизилось количество тяжких преступлений, а их раскрываемость в ушедшем году достигла 90%. По-прежнему остается напряженной дорожная ситуация. Если за прошлый год задержано 7 тысяч нетрезвых водителей, то за два месяца 2008 года эта цифра достигла 1,5 тысяч.

Как было отмечено, журналисты своими статьями и репортажами помогают стражам порядка бороться с нарушителями. За всестороннее освещение криминогенной тематики в регионе представители нашего телеканала были отмечены медалью "90 лет милиции Беларуси".
# общество

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