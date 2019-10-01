Гродненский военный госпиталь отмечает 80-летний юбилей

Новости Беларуси. От полевого лазарета до современного медицинского центра – 80-летний юбилей отмечает Гродненский военный госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был образован накануне Великой Отечественной – в 1939-м. Во время войны врачи проводили сложные операции, спасли тысячи жизней в битве под Смоленском и при обороне Москвы. День Победы медики встретили в Каунасе.

Затем госпиталь перебазировался в Гродно, стал интенсивно развиваться, получил статус военного клинического медицинского центра. Сегодня здесь новейшее оборудование. В диагностике и лечении применяют передовой опыт, занимаются инновационной деятельностью. Так, в неврологическом отделении лечат пациентов по собственным разработкам, которым нет аналогов в мире.

Александр Савосик, начальник 1134 военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси:

Для своих военнослужащих: офицеров, солдат, военных пенсионеров, мы полностью обеспечиваем их медицинской помощью. Брестский гарнизон у нас лечится, Слонимский, Лидский гарнизон. Даже из Могилева люди приезжают. Человек, который приехал к нам один раз и полечился, дальше все время старается попасть именно к нам.