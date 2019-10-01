Прямой эфир

Гродненский военный госпиталь отмечает 80-летний юбилей

01 октября 2019 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От полевого лазарета до современного медицинского центра – 80-летний юбилей отмечает Гродненский военный госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненский военный госпиталь отмечает 80-летний юбилей-1

Он был образован накануне Великой Отечественной – в 1939-м. Во время войны врачи проводили сложные операции, спасли тысячи жизней в битве под Смоленском и при обороне Москвы. День Победы медики встретили в Каунасе.

Гродненский военный госпиталь отмечает 80-летний юбилей-3

Затем госпиталь перебазировался в Гродно, стал интенсивно развиваться, получил статус военного клинического медицинского центра. Сегодня здесь новейшее оборудование. В диагностике и лечении применяют передовой опыт, занимаются инновационной деятельностью. Так, в неврологическом отделении лечат пациентов по собственным разработкам, которым нет аналогов в мире.

Гродненский военный госпиталь отмечает 80-летний юбилей-6

Александр Савосик, начальник 1134 военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси:
Для своих военнослужащих: офицеров, солдат, военных пенсионеров, мы полностью обеспечиваем их медицинской помощью. Брестский гарнизон у нас лечится, Слонимский, Лидский гарнизон. Даже из Могилева люди приезжают. Человек, который приехал к нам один раз и полечился, дальше все время старается попасть именно к нам.

Гродненский военный госпиталь отмечает 80-летний юбилей-9

Госпиталь полностью модернизировали шесть лет назад. А в ближайшее время здесь появится еще и новое эндоскопическое оборудование. 

# Медицина # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы рады отмечать главный праздник нашей страны в Беларуси». В «Великом камне» прошла торжественная церемония по случаю 70-летия со дня образования КНР
01 октября 2019 11:11

«Мы рады отмечать главный праздник нашей страны в Беларуси». В «Великом камне» прошла торжественная церемония по случаю 70-летия со дня образования КНР

«Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии». Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю Дня провозглашения КНР
01 октября 2019 10:48

«Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии». Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю Дня провозглашения КНР

Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?
01 октября 2019 08:30

Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?