Гродненский школьник своими руками собрал электромобиль

Новости Беларуси, Гродно. Во дворе гимназии собрались практически все ученики. Всем хочется как можно ближе увидеть, а если повезёт, и прокатиться на первом в городе электромобиле.

Героем дня в глазах ребят стал одиннадцатиклассник Саша Козлов. Вместе с отцом он на протяжении года трудился над своей задумкой — электромобилем.

Александр Козлов, ученик 11 класса гимназии №2 Гродно:

Под капотом стоит один из тяговых аккумуляторов, ещё три стоят в салоне, но они спрятаны. Стоит электродвигатель, стоит схема управления — сами собирали. И ещё один маленький аккумулятор, который идёт на бортовое питание, на освещение фар. Раму мы варили из железного профиля и колёса использовали от мопеда.

В своей машине Александр установил электродвигатель не случайно. Урок физики — самый любимый. А идею создания электромобиля полностью поддержал учитель. Все теоретические расчёты делали вместе.

Наталья Сакута, учитель физики гимназии №2 Гродно:

Это экологичный, экономичный автомобиль. Может, даже автомобиль будущего.

Это пока ещё только пробный вариант электромобиля. Но его характеристики уже впечатляют: чтобы полностью зарядить аккумуляторы необходимо всего 5 киловатт электроэнергии — это примерно тысяча рублей. Но проехать на полном заряде автомобиль может до ста километров

Первый электромобиль оказался вполне жизнеспособным. Чтобы передвигаться на нём по городу даже не нужно водительское удостоверение. В планах у Александра уже создание новой модели с улучшенным дизайном и большим запасом хода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.