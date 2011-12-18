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Гродненский школьник своими руками собрал электромобиль

18 декабря 2011 15:06
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Новости Беларуси, Гродно. Во дворе гимназии собрались практически все ученики. Всем хочется как можно ближе увидеть, а если повезёт, и прокатиться на первом в городе электромобиле.

Героем дня в глазах ребят стал одиннадцатиклассник Саша Козлов. Вместе с отцом он на протяжении года трудился над своей задумкой — электромобилем.

Александр Козлов, ученик 11 класса гимназии №2 Гродно:
Под капотом стоит один из тяговых аккумуляторов, ещё три стоят в салоне, но они спрятаны. Стоит электродвигатель, стоит схема управления — сами собирали. И ещё один маленький аккумулятор, который идёт на бортовое питание, на освещение фар. Раму мы варили из железного профиля и колёса использовали от мопеда.

В своей машине Александр установил электродвигатель не случайно. Урок физики — самый любимый. А идею создания электромобиля полностью поддержал учитель. Все теоретические расчёты делали вместе.

Наталья Сакута, учитель физики гимназии №2 Гродно:
Это экологичный, экономичный автомобиль. Может, даже автомобиль будущего.

Это пока ещё только пробный вариант электромобиля. Но его характеристики уже впечатляют: чтобы полностью зарядить аккумуляторы необходимо всего 5 киловатт электроэнергии — это примерно тысяча рублей. Но проехать на полном заряде автомобиль может до ста километров

Первый электромобиль оказался вполне жизнеспособным. Чтобы передвигаться на нём по городу даже не нужно водительское удостоверение. В планах у Александра уже создание новой модели с улучшенным дизайном и большим запасом хода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото. Электромобиль Александра Козлова

Фото. Электромобиль Александра Козлова

Фото. Электромобиль Александра Козлова

Фото. Электромобиль Александра Козлова

Фото. Электромобиль Александра Козлова

Фото. Электромобиль Александра Козлова

Фото. Электромобиль Александра Козлова

Фото. Электромобиль Александра Козлова

# общество # Фотофакт

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