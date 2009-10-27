Гродненский школьник хотел ограбить обменник

Ученик 10 класса из Гродно подозревается в совершении разбойного нападения на обменный пункт валюты в областном центре, сообщил начальник отдела информации и общественных связей УВД Гродненской области Георгий Евчар.

«Сотрудниками милиции задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на обменный пункт валюты магазина в Гродно. Им является ученик 10 класса одной из городских школ», - уточнил Г.Евчар.

Он рассказал, что о нападении на обменный пункт по телефону «102» позвонила кассир, которая рассказала, что во время технического перерыва, когда она вышла из обменника, к ней подошел неизвестный и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал открыть помещение. «Она начала открывать дверь, но ключ в замке сломался, посетители магазина заподозрили неладное, злоумышленник скрылся», - приводит агентство «Интерфакс-Запад» слова Евчара.

Рассказывая о том, как было раскрыто данное преступление, собеседник агентства сообщил, что «в кабинет к сыщикам, которые работали по данному преступлению, зашел участковый и рассказал, что, проводя проверку по семейному скандалу, вызвал на беседу молодого человека, по приметам похожего на разыскиваемого».

«Доставленный в РУВД 10-классник одной из гродненских школ все отрицал, изворачивался, однако показания потерпевшей, очевидцев, а также опрос на полиграфе дали оперативникам неоспоримые доказательства и основания полагать о причастности задержанного к разбойному нападению», - сообщил Г.Евчар . «Вскоре он дал признательные показания».

Свои действия подозреваемый объяснил тем, что материальное положение в семье его не удовлетворяло - родители платили кредит, карманных денег практически не давали, сообщил Г.Евчар.