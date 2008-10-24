Прямой эфир

Гродненский государственный медицинский университет празднует 50-летие

24 октября 2008 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня — он один из ведущих вузов области. За полвека Гродненский университет стал одним из крупнейших научных и методологических центров отечественного здравоохранения и выпустил в свет свыше 16 тысяч врачей. Преподаватели и сотрудники университета вносят весомый вклад в восстановление и сохранение здоровья людей, развитие науки, внедряют в практику новейшие технологии и методики лечения. С юбилеем коллектив университета поздравил Президент Александр Лукашенко.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
24 октября 2008 07:37

Сегодня во всех столичных квартирах станет тепло

23 октября 2008 13:36

Конкурс водителей скорой помощи прошел в Могилеве

23 октября 2008 10:54

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II прибыл в Минск