Гродненский государственный медицинский университет празднует 50-летие

Сегодня — он один из ведущих вузов области. За полвека Гродненский университет стал одним из крупнейших научных и методологических центров отечественного здравоохранения и выпустил в свет свыше 16 тысяч врачей. Преподаватели и сотрудники университета вносят весомый вклад в восстановление и сохранение здоровья людей, развитие науки, внедряют в практику новейшие технологии и методики лечения. С юбилеем коллектив университета поздравил Президент Александр Лукашенко.