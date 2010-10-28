Гродненский автопарк проводит масштабную модернизацию общественного транспорта

Один из древнейших белорусских городов меняет облик. В Гродно в ближайшее время намерены полностью обновить парк городского транспорта. Уже к новому году каждый третий троллейбус будет сине-желтым — в эту гамму выкрасят все новые модели электротранспорта.

Виктор Новицкий в троллейбусном депо работает уже четверть века. За это время досконально изучил и обкатал почти все модели электротранспорта. Однако, к сегодняшнему выходу на линию готовился основательно. Виктору Владимировичу доверили новый белорусский троллейбус повышенной комфортности. По гродненским улицам такая машина еще не каталась.

Виктор Новицкий, водитель троллейбуса:

По комфорту — сделан кондиционер, потому что летом жарко. В салоне у средней двери откидная площадка для инвалидов. Троллейбус можно наклонить на правую сторону, чтобы инвалиды заезжали с коляской.

В таких условиях не бывали и пассажиры. Достоинства новой техники гродненцы оценили сразу. Особенно порадовали низкий пол, хорошая вместительность салона и комфортные сиденья.

Главным достоинством нового белорусского троллейбуса сами работники депо называют экономичность. В обслуживании машина неприхотлива, а потребляет энергии почти на треть меньше старой модели.

Иосиф Любчинский, начальник Гродненского троллейбусного управления:

Принципиальное отличие этой модели в том, что здесь впервые применён асинхронный тяговый двигатель переменного тока, в отличие от предыдущих. Этот двигатель очень прост и надёжен в эксплуатации и позволяет экономить до 30% электроэнергии.

В ближайших планах троллейбусного управления — полностью обновить машинный парк. Модернизация назрела давно. Ведь Гродно — один из немногих областных городов, который все еще обслуживается советским электротранспортом.

Обновление троллейбусного парка в Гродно будет проходить поэтапно. Четыре десятка белорусских троллейбусов повышенной комфортности полностью сменят устаревшие модели на протяжении ближайших двух месяцев.

Виктор Петкевич, начальник отдела транспорта и коммуникаций Гродненского облисполкома:

Чтобы гродненцы почувствовали, что общественный транспорт живет и развивается. Это, прежде всего, экологический электрический транспорт.

Обновление троллейбусов — это только начало масштабной модернизации общественного транспорта Гродно. Замена старых моделей на новые, белорусские, пройдёт и в автобусном парке. Дальше на очереди — маршрутные такси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ. Гродно.