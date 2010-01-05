Гродненские спасатели зимой ежедневно спускаются под лёд

Сильные морозы вывели на лёд любителей зимней рыбалки. Чтобы избежать трагических последствий, водолазы спасательных станций работают в усиленном режиме.

Каждый день у работников спасательной станции «Юбилейная» начинается с утреннего обхода водохранилища. Десятки рыбаков ещё затемно стараются занять лучшие места. В погоне за большим уловом многие напрочь забывают о мерах безопасности.

Геннадий Кочетков зимней рыбалкой увлекается уже больше тридцати лет. Друзья его называют настоящим профессионалом, однако безопасность, признаётся пенсионер, превыше всего.

Геннадий Кочетков, рыбак:

На первый тонкий лёд не хожу. Всегда в компании — не было таких случаев, чтобы товарищи проваливались. Выручать не приходилось.

В то время когда спасатели занимаются профилактикой, их коллеги, водолазы ОСВОДа отрабатывают всевозможные варианты спасения утопающих. Независимо от погоды им приходится проводить тренировочные спуски под лёд.

У Виталия Васечкина таких спусков уже больше сотни. Все движения отработаны до автоматизма. Говорит, под водой может двигаться хоть с закрытыми глазами.

Виталий Васечкин, водолаз спасательной станции «Юбилейная»:

По себе могу сказать, что я уже привык к этому. Страх должен быть — не будешь бояться, можно и не выйти.

Тренировки водолазов прекращаются лишь при температуре -20. Но для спасения человека спасатель погружается в воду и в такую погоду.

Юрий Ашуркевич, начальник спасательной станции «Юбилейная»:

В этом году как-то люди относятся более сознательно, благодарят за предупреждение, слушают и прислушиваются к замечаниям спасателей.

По прогнозам синоптиков к концу недели ожидается нулевая температура. Для спасателей это самое напряжённое время. Подтаявший лёд может доставить много неприятных сюрпризов.

В гидрокостюме подготовленный спасатель может находиться в ледяной воде, без вреда для здоровья, до часа — в отличие от утопающих, у которых на спасение есть всего 5-7 минут. Затем, как утверждают медики, наступают судороги, нарушается сердцебиение и дыхание. Испытать такое на себе никому не советуют.