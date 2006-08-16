Гродненские спасатели устраняют последствия проливного дождя

Больше всего от грозы пострадал областной центр, где подтопленными оказались десятки жилых домов, учреждений, и торговых предприятий. 15 августа в Гродно устраняли последствия ливня, подсчитывали убытки.Прошедшие сутки для Гродненского областного управление МЧС оказались крайне напряженными. Многочисленные звонки о помощи поступали как от жителей города, так и от руководителей предприятий. Осадки в Гродно были настолько обильными, что дождевые канализации не справлялись с отводом воды. Потоки воды с проезжей части направлялись в подвалы домов. Достаточно сильно пострадали офисные помещения и торговые точки на первых этажах зданий. По предварительным подсчётам, ливень не принёс значительных материальных потерь. Однако прогноз синоптиков не радует. 16 августа по гродненской области ожидаются обильные осадки. Увеличится скорость ветра. В некоторых районах объявлено штормовое предупреждение.