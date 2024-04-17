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Гродненские школьники навели порядок у памятника узникам лагеря «Шталаг-324»

17 апреля 2024 13:42
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Облагородить памятные места и приобщить молодежь к сохранению истории. В преддверии 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков гродненские школьники навели порядок у памятника узникам лагеря «Шталаг-324», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские школьники навели порядок у памятника узникам лагеря «Шталаг-324»-1

Вооружившись метлами, граблями и пакетами, ребята подметали дорожки, собирали мусор и старую листву с прилегающих зеленых зон. Здесь, на территории в 50 гектаров, с начала Великой Отечественной войны до 1942 года действовал нацистский лагерь смерти для военнопленных. Его узником был и Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев. Пленников держали в землянках, многие умерли от голода, пыток и болезней. Погибших массово хоронили в рвах. После войны было обнаружено около 70 братских могил, но поисковые работы ведутся до сих пор.

Гродненские школьники навели порядок у памятника узникам лагеря «Шталаг-324»-4

Мария Васильева, учащаяся гродненской средней школы № 20 имени Е.И. Чайкиной:
Для меня это очень значимое место, потому что я понимаю, насколько здесь было тяжело в военное время. Я регулярно прихожу сюда, чтобы убирать это место, потому что для меня это очень важно. Для меня очень важна эта память и то, что эти люди сделали для нас сейчас.

Гродненские школьники навели порядок у памятника узникам лагеря «Шталаг-324»-7

Александра Лапыш, первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ Гродно:
В преддверии таких важных дат для нашей страны такая акция особенно актуальна. Мы сейчас живем в мирное время, у нас есть качественные продукты, качественное образование, качественная медицина. К сожалению, 80 лет назад такие же молодые ребята, как сегодня, были лишены этого выбора. Поэтому меньшее, что мы можем сделать, – это на постоянной основе ухаживать за такими мемориальными комплексами, к сожалению, которые пропитаны слезами, болью и горечью.

Гродненские школьники навели порядок у памятника узникам лагеря «Шталаг-324»-10

В преддверии Дня Победы работы по приведению в порядок памятных мест продолжаются. Молодежь активно приобщается к мероприятиям.

# Великая Отечественная война # общество

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