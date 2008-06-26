Гродненские пограничники задержали велосипедистов-нелегалов

Молодые люди намеревались нелегально пробраться в Польшу, а оттуда во Францию – на службу в иностранный легион.

Один из нарушителей – житель Пензенской области. Приехав в Беларусь, познакомился под Минском с местным жителем, который согласился составить ему компанию, чтобы незаконно пересечь белорусско-польскую границу. При себе задержанные имели тёплые вещи и карты приграничных районов. Сейчас проводится разбирательство, нарушители помещены в изолятор временного содержания.

"За последние три года это уже 12 случай, - отмечает Вячеслав Войтеховский, начальник отдела Гродненского пограничного отряда. - Именно по трудоустройству во французский легион. Но, в связи с изменением законодательства ЕС, лица которые туда прибывают в незаконном порядке, подлежат немедленной депортации. По этому у них никаких перспектив не было".

