Гродненские пограничники задержали троих грузин-нелегалов

Очередную попытку нелегального пересечения госграницы предотвратили гродненские пограничники. Трое граждан Грузии пытались попасть в соседнюю Литву в обход действующего пункта пропуска.

Нарушители прибыли в Беларусь из соседней Украины и намеревались попасть в Евросоюз. Подготовились они основательно^ в момент задержания у них обнаружили теплые вещи, карты, мобильные телефоны и записные книжки с адресами. Конечным пунктом маршрута должна была стать Германия, где у нелегалов живут родственники.

В настоящий момент правонарушители задержаны, в отношении их проводятся оперативно-следственные действия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Гутник, первый заместитель начальника Гродненской пограничной группы:

В отношении данных граждан наложено административное взыскание, а также депортация на 5 лет с территории Беларуси.

За истекший период с начала года на территории Гродненской пограничной группы задержано порядка 25 нарушителей государственной границы.