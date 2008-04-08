Гродненские пограничники пресекли попытки нелегального перехода белорусско-литовской границы

Недалеко от пункта пропуска "Привалка" был задержан мужчина без документов.

Как выяснилось молодой человек - гражданин Российской Федерации, намеревался попасть в страны Евросоюза, чтобы устроится там на работу. Несколько часов спустя там же, задержаны еще 5 россиян. Семейная пара с тремя несовершеннолетними детьми решила навестить родственников, проживающих в Западной Европе.

"В настоящий момент мужчины находятся в изоляторе временного содержания пограничного отряда, проводится разбирательство. Женщина с тремя детьми по договоренности с транспортной милицией помещена в комнату матери и ребенка в гостинице на железнодорожном вокзале. По факту проводится разбирательство", - Вячеслав Войтеховский, начальник отдела Гродненского пограничного отряда.

