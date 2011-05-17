Гродненские пограничники пересели на лошадей

Такой своеобразный эксперимент проводится опираясь на опыт стран соседок. Маневренные, хорошо подготовленные и вооружённые кавалерийские подразделения должны заменить шумную технику в парковых и туристических зонах.

Служба на 1-й заставе Гродненской пограничной группы с сегодняшнего дня меняется кардинально. Теперь военнослужащие отправляются в наряд не пешком, а на лошадях. Такой эксперимент, считают стражи границы, позволит намного эффективней охранять западные рубежи.

Сергей Романчук, начальник 1-ой погранзаставы Гродненской пограничной группы:

Протяженность участка достаточно велика, поэтому используем лошадей в охране границ. Это повысит и мобильность, и эффективность использования пограничных отрядов в охране государственной границы.

Из-за лошадей младший сержант Михаил Петровский даже остался на сверхурочную службу. С этими животными, говорит пограничник, знаком с детства, да и по специальности ветеринар. По этому, упустить такой шанс он не мог.

Михаил Петровский, военнослужащий 1-ой погранзаставы Гродненской пограничной группы:

После срочной службы предложили остаться по контракту работать с лошадьми. С лошадьми работал и раньше, а это эксперимент, и нас специально отбирали.

Конное патрулирование границы широко применяется во многих европейских странах. Изучив опыт соседей, белорусские пограничники решили возродить эту традицию и в нашей стране.

Прежде чем приступить к охране государственной границы на лошадях, военнослужащие проходили строгий отбор. Потом ещё месяц обучались в конноспортивной школе верховой езде. В итоге, только пять пограничников были зачислены в специальное кавалерийское отделение.

Конные патрули на границе будут применяться в первую очередь в парковых и туристических зонах, где находятся исторические и экологические объекты. В Гродненском районе это Августовская пуща и Августовский канал.

Игорь Рачковский, председатель Госпогранкомитета Республики Беларусь:

У Гродно появляется своя «фишка» — движение на служебных животных, в частности здесь, на лошадях. Это туристически привлекательный имидж.

Конное патрулирование границы — это эксперимент, который проводится в Гродно и Полоцке. За два года будет просчитана экономическая выгода и учтены все пожелания военнослужащих. Если эксперимент себя оправдает, то такой опыт распространится и по всей республике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».