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Гродненские пограничники нашли на белорусско-польской границе беженцев из Ирака и Конго

23 сентября 2021 10:44
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Новости Беларуси. Гродненская погрангруппа обнаружила на линии белорусско-польской границы двух истощенных беженцев, граждан Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из мужчин практически не мог передвигаться. Оценив ситуацию, белорусские пограничники вызвали скорую медицинскую помощь.

Гродненские пограничники нашли на белорусско-польской границе беженцев из Ирака и Конго-1

Вскоре на участке этой же заставы была выявлена еще одна группа из шести беженцев: женщина и мальчик до 5 лет (граждане Конго) и четверо граждан Ирака, в том числе двое детей (5 и 12 лет).

Гродненские пограничники нашли на белорусско-польской границе беженцев из Ирака и Конго-4

У мальчика из Конго медики обнаружили травму лодыжки, вероятно, полученную при преодолении польских заграждений на линии границы, а у детей из Ирака – признаки переохлаждения, обезвоживания и, возможно, отравления. Для дальнейшего обследования и лечения они госпитализированы в педиатрическое отделение.

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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