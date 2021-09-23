Гродненские пограничники нашли на белорусско-польской границе беженцев из Ирака и Конго

Новости Беларуси. Гродненская погрангруппа обнаружила на линии белорусско-польской границы двух истощенных беженцев, граждан Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из мужчин практически не мог передвигаться. Оценив ситуацию, белорусские пограничники вызвали скорую медицинскую помощь.
Вскоре на участке этой же заставы была выявлена еще одна группа из шести беженцев: женщина и мальчик до 5 лет (граждане Конго) и четверо граждан Ирака, в том числе двое детей (5 и 12 лет).
У мальчика из Конго медики обнаружили травму лодыжки, вероятно, полученную при преодолении польских заграждений на линии границы, а у детей из Ирака – признаки переохлаждения, обезвоживания и, возможно, отравления. Для дальнейшего обследования и лечения они госпитализированы в педиатрическое отделение.
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