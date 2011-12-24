Гродненские оперативники пресекли три канала нелегальной торговли живым товаром

Новости Беларуси, Гродно. Местных девушек пытались вывезти в Россию и Польшу для сексуальной эксплуатации. К этому моменту организаторы торговли людьми задержаны, двое из них уже понесли наказания.

Сразу три попытки вывоза девушек за границу с целью сексуальной эксплуатации предотвратили гродненские оперативники. Преступники из России и Беларуси пытались переправить молодых жительниц Гродно в российские и польские бордели.

Торговцы живым товаром стали проявлять интерес к Гродно ещё в начале года. Первый вояжёр прибыл в областной центр с Дальнего Востока России в феврале. Здесь он познакомился с девушками и предложил высокооплачиваемую работу у себя на родине. Преступника задержали уже в поезде на обратном пути. Им оказался военнослужащий российской армии, который содержал собственный притон. Второй фигурант по делу о живом товаре, житель Санкт-Петербурга, познакомился с гродненскими девушками по интернету. Вывезти будущих секс-рабынь он собирался тоже по железной дороге, правда, уже в конце лета. Во главе третьей преступной группы стояла жительница Бреста. Молодых девушек она готовила уже для западных борделей.

Валерий Лебединский, старший оперуполномоченный по особо важным делам 11-го управления по Гродненской области ГУБОПиК МВД Республики Беларусь:

В настоящее время завершается следствие в отношении жительницы города Бреста, которая пыталась вывезти жительниц города Гродно в Польшу с целью сексуальной эксплуатации в борделях своего знакомого. В настоящий момент устанавливаются иные фигуранты по уголовному делу.

Суды в отношении российских граждан к этому моменту завершены. Они понесли наказание и депортированы на родину. Белорусская торговка живым товаром находится в следственном изоляторе. Её судьбу также определит суд.

В отношении жительницы Бреста возбуждено уголовное дело. По белорусскому законодательству за такие преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.