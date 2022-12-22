Гродненские милиционеры поздравили ребят из Новогрудка в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. В рамках акции «Наши дети» гродненские милиционеры отправились с подарками к воспитанникам Новогрудской специальной школы-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошлось без традиционных хороводов вокруг елки и приятных сюрпризов для самих же сотрудников – некоторые ребята на утренник попросили у родителей костюм милиционера. Ведь гродненские правоохранители не первый год шефствуют над этим учебным заведением и уже стали примером для малышей. В Новогрудской специальной школе-интернате занимаются больше 100 детей с особенностями развития. В подарок они получили спортивный инвентарь и, разумеется, сладости.

Вячеслав Строчинский, заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома:

Мы как сотрудники органов внутренних дел, в частности милиция Гродненщины, можем оказать посильную помощь нашим деткам, поздравить их наступающим Новым годом, подарить те радостные минуты в жизни, чтобы дети не чувствовали себя обделенными в чем-то, а жили и развивались как обычные наши дети.