Гродненская таможня задержала крупнейшую в этом году партию контрабанды

Точное количество и ассортимент задержанного товара ещё устанавливается. По предварительным подсчётам речь идет о миллионах евро. Незаконный груз направлялся из Германии в Россию и включал самый широкий ассортимент.

Во время планового оформления документов в пункте пропуска «Брузги» подозрение у сотрудников таможни вызвала фура с российскими номерами. В сопроводительных документах груз значился как газетная бумага. Его отправитель находился в Англии, загружался автомобиль в Германии, а получатель ожидал груз в России. Было принято решение проверить фуру с помощью специального сканирующего комплекса.

Рентген сразу же показал, что вместо бумаги грузовик доверху набит тюками и коробками различных размеров. Чтобы разгрузить ее, таможенникам понадобился не один час. Каково же было их удивление, когда выяснилось что контрабандисты за один рейс решил переправить в Россию почти весь список потребительских товаров.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Необычна эта партия товара, наверное, тем, что представлен здесь самый широкий ассортимент. Начиная от детских игрушек, до стоматологического оборудования, видеокамеры, одежды. Трудно сейчас всё перечислить. В настоящий момент происходит разгрузка и досмотр товара.

Водитель фуры утверждает, что ничего не знал о контрабандном товаре. Он лично не присутствовал при загрузке автомобиля. Однако, от ответственности этот факт его не освобождает. Уже составлен протокол о нарушении таможенного законодательства и россиянину грозят немалые штрафные санкции. А весь груз подлежит конфискации.

Чтобы выяснить стоимость задержанного товара таможенникам понадобится несколько дней. Однако, по предварительной информации, эта цифра может достичь нескольких миллионов евро.