Гродненская область обрела свою геральдику
Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом учредил официальные геральдические символы ряда населенных пунктов Гродненской области. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Так, учреждены гербы и флаги городов Мосты, Ошмяны, Щучин, городского поселка Большая Берестовица и Берестовицкого района, городского поселка Вороново и Вороновского района, деревни Гольшаны Ошмянского района, а также флаг города Гродно.
Указом утверждены положения об этих геральдических символах, их описания и изображения.