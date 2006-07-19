Гродненская область обрела свою геральдику

В столице возобновят обзорные экскурсии по городу

Сейчас в информационно-туристическом центре "Минск" готовят несколько маршрутов, которые должны заинтересовать потенциальных туристов. 70% иностранцев начинают знакомство с Беларусью именно с Минска. Это обстоятельство положено в основу разработки имиджа белорусской столицы, как туристического центра страны. Здесь находится 2 из 27 турзон национального масштаба. Это историческая часть города (Минское замчище, Троицкое и Раковское предместья), а также Лошицкий усадебно-парковый комплекс.