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Гродненская область обрела свою геральдику

19 июля 2006 14:25
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Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом учредил официальные геральдические символы ряда населенных пунктов Гродненской области. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Так, учреждены гербы и флаги городов Мосты, Ошмяны, Щучин, городского поселка Большая Берестовица и Берестовицкого района, городского поселка Вороново и Вороновского района, деревни Гольшаны Ошмянского района, а также флаг города Гродно. Указом утверждены положения об этих геральдических символах, их описания и изображения.
# общество

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