Гробница в городской пятиэтажке

Он не открывал двери ни соседям, ни милиции и как минимум полгода жил под одной крышей с мумией жены.

После смерти супруги житель Барановичей не стал ее хоронить, а обустроил фамильный склеп прямо у себя дома. Сколько времени тело пролежало в квартире, затрудняются сказать даже судмедэксперты.

Соседи напрасно ждали Любовь Антоновну на прогулку. Женщина уже ушла. Из жизни. Но похоронить супругу любящий муж так и не решился.

Превратить свою квартиру в мавзолей жильцу этого дома удалось без лишней помпы. Сохранять иллюзию жизни оказалось просто: мужчина исправно оплачивал коммунальные счета и также исправно получал пенсию уже умершей супруги. Гостей здесь явно не ждали. Ни соседи, ни соцслужбы, ни даже милиция не могли попасть в злосчастную квартиру. Бдительный старик изредка появлялся во дворе.

Уже после Николай Федорович признался, что искренне надеялся на воскрешение любимой супруги. Кстати, его не посадили, а положили. В психиатрическую больницу. Здесь он снова за закрытыми дверями.

Кроме мужа, точнее, уже вдовца, близких родственников новоявленной мумии не нашли, поэтому вскрытие отложилось на неопределенный срок. Но хоронить женщину все равно некому. По горькой иронии судьбы родственники жертвы вечной любви оказались от нее слишком далеко, а вот бюро ритуальных услуг находится в доме по соседству.