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Григорий Василевич: за каждым серьезным обращением в прокуратуру — реальный факт нарушения

04 августа 2010 12:38
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Об этом сегодня заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич.

Результат сотен проверок и судебных исков с начала года — более 200 миллиардов рублей возмещенного ущерба. Причем, деятельность надзорного ведомства приняла ярко выраженную антикоррупционную направленность.

Как следующий этап, предложили совершенствовать нормативные документы за счет обратной связи. К примеру, с предпринимателями, которые чаще других сталкиваются с законодательными нюансами.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Чтобы проекты нормативных актов направлялись даже на отзыв, если хотите, на рецензию в тот же Союз предпринимателей. Почему бы и нет? Там тоже работают люди, которые приносят пользу экономике страны. Точка зрения должна быть проанализирована.

# общество

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