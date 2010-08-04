Григорий Василевич: за каждым серьезным обращением в прокуратуру — реальный факт нарушения

Об этом сегодня заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич.

Результат сотен проверок и судебных исков с начала года — более 200 миллиардов рублей возмещенного ущерба. Причем, деятельность надзорного ведомства приняла ярко выраженную антикоррупционную направленность.

Как следующий этап, предложили совершенствовать нормативные документы за счет обратной связи. К примеру, с предпринимателями, которые чаще других сталкиваются с законодательными нюансами.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Чтобы проекты нормативных актов направлялись даже на отзыв, если хотите, на рецензию в тот же Союз предпринимателей. Почему бы и нет? Там тоже работают люди, которые приносят пользу экономике страны. Точка зрения должна быть проанализирована.