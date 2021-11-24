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Григорий Азарёнок станет гостем просветительского проекта «В режиме правды» общества «Знание»

24 ноября 2021 11:44
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Новости Беларуси. Наш корреспондент Григорий Азаренок станет гостем просветительского проекта «В режиме правды» общества «Знание», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики вечером 24 ноября соберутся эксперты и лучшие спикеры, известные своими публичными выступлениями. Встреча приурочена к памятной дате в новейшей истории. Ровно четверть века назад в Беларуси прошел референдум, который изменил ход истории нашей государственности и определил курс страны на стабильность и независимость.

Четверть века референдуму по Конституции. Общество «Знание» презентует проект «В режиме правды». Подробнее здесь.

# Журналистика # общество # Григорий Азарёнок

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