Григорий Азарёнок станет гостем просветительского проекта «В режиме правды» общества «Знание»

Новости Беларуси. Наш корреспондент Григорий Азаренок станет гостем просветительского проекта «В режиме правды» общества «Знание», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики вечером 24 ноября соберутся эксперты и лучшие спикеры, известные своими публичными выступлениями. Встреча приурочена к памятной дате в новейшей истории. Ровно четверть века назад в Беларуси прошел референдум, который изменил ход истории нашей государственности и определил курс страны на стабильность и независимость.