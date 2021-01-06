Григорий Азарёнок: Президент Лукашенко очень точно отражает архетип белорусского народа

Новости Беларуси. Рождество – это еще и повод о многом в нашей жизни задуматься. Подвести итоги, наметить планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Тайные пружины политики – 2.0».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Светлый праздник Рождества Христова. В мир приходит Спаситель. Волхвы уже направились к нему с дарами. Наша страна – одна из немногих оставшихся в мире по-настоящему христианских – торжествует и славит новорожденного. Было сказано: создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Нашу церковь пытаются уничтожить уже много столетий. Сначала хотели выжечь православие мощью латинского Рима и польской государственности. Когда не получилось, перешли к лукавой тактике: предложили унию. Вы, мол, обряды свои себе оставьте, главное – подчинитесь Западу.

Григорий Азаренок:

И Польша прислала сюда просветителя Иосафата Кунцевича. Просвещение его происходило так. Православных, не перешедших в унию, запрещалось хоронить, их тела приказано было скармливать бродячим псам. Его в народе скоро прозвали «душехват», такой ужас он наводил на людей. И однажды крестьяне не выдержали и за все его злодеяния утопили в реке. А затем – гонения на веру и верующих в XX веке. Казалось бы, церкви больше не будет. Никогда. Ее время вышло. Но пришла страшная война, и Сталин идет на встречу с иерархами церкви и просит поддержки и молитв об Отечестве.

Григорий Азаренок:

При Александре Лукашенко началось возрождение веры на наших землях. Появились тысячи потрясающих храмов и в городах, и в деревнях. Церковь обрела достойный статус. И батюшки пошли к людям, пошли с помощью к малоимущим семьям, пошли к страждущим в больницы со словом утешения, пошли в места заключения со словом доброго увещевания. Президент Лукашенко очень точно отражает архетип белорусского народа. Он миротворец. Он защитил Беларусь от распрей и гражданского конфликта, который назревал в 90-е. Он сделал все, чтобы остановить братоубийственную войну в Украине. Первые слова гимна – «Мы, белорусы – мирные люди» – это исполнение великой заповеди: блаженны миротворцы, ибо их назовут сынами Божьими.