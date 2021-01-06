Григорий Азарёнок: Президент Лукашенко очень точно отражает архетип белорусского народа

Новости Беларуси. Рождество – это еще и повод о многом в нашей жизни задуматься. Подвести итоги, наметить планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Тайные пружины политики – 2.0».
Новости Беларуси. Рождество – это еще и повод о многом в нашей жизни задуматься. Подвести итоги, наметить планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Тайные пружины политики – 2.0».
Григорий Азаренок, корреспондент:
Светлый праздник Рождества Христова. В мир приходит Спаситель. Волхвы уже направились к нему с дарами. Наша страна – одна из немногих оставшихся в мире по-настоящему христианских – торжествует и славит новорожденного.
Было сказано: создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Нашу церковь пытаются уничтожить уже много столетий. Сначала хотели выжечь православие мощью латинского Рима и польской государственности. Когда не получилось, перешли к лукавой тактике: предложили унию. Вы, мол, обряды свои себе оставьте, главное – подчинитесь Западу.
Григорий Азаренок:
И Польша прислала сюда просветителя Иосафата Кунцевича. Просвещение его происходило так. Православных, не перешедших в унию, запрещалось хоронить, их тела приказано было скармливать бродячим псам. Его в народе скоро прозвали «душехват», такой ужас он наводил на людей. И однажды крестьяне не выдержали и за все его злодеяния утопили в реке.
А затем – гонения на веру и верующих в XX веке. Казалось бы, церкви больше не будет. Никогда. Ее время вышло. Но пришла страшная война, и Сталин идет на встречу с иерархами церкви и просит поддержки и молитв об Отечестве.
Григорий Азаренок:
При Александре Лукашенко началось возрождение веры на наших землях. Появились тысячи потрясающих храмов и в городах, и в деревнях. Церковь обрела достойный статус. И батюшки пошли к людям, пошли с помощью к малоимущим семьям, пошли к страждущим в больницы со словом утешения, пошли в места заключения со словом доброго увещевания.
Президент Лукашенко очень точно отражает архетип белорусского народа. Он миротворец. Он защитил Беларусь от распрей и гражданского конфликта, который назревал в 90-е. Он сделал все, чтобы остановить братоубийственную войну в Украине. Первые слова гимна – «Мы, белорусы – мирные люди» – это исполнение великой заповеди: блаженны миротворцы, ибо их назовут сынами Божьими.
Григорий Азаренок:
Но наступил 2020-й, и словно духи злобы поднебесной восстали на нашу страну. Появились люди со стеклянными глазами, которые хотели разрушения. Их стихия – драка, сцепка, таран, боль. Уничтожить, сломать. Души, семьи, государство, страну. Они призывали убивать детей милиционеров, они призывали сжигать неугодных. Они ходили по столице и орали, как бесы.
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
Но тьма рассеялась. Страна сохранилась. Бесам больше никто не верит. Не попустили развала святые Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Гавриил Белостокский, Валентина Минская. И мы встречаем Рождение Спасителя.