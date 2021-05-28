Григорий Азарёнок: «Мы говорим о войне, но кто наш враг? Не конкретная заблудшая девочка, которая стоит с плакатом»

Мы говорим о войне, но кто наш враг? Не конкретная заблудшая девочка, которая стоит с плакатом, она мне симпатична, она мне не враг. Мой враг – Путило. Мой враг – Тихановская. Мой враг – Латушко. Мой враг – Бернар-Анри Леви. И их западные кураторы. И я за все нападки на нашего Президента буду отвечать им на таком языке, так их называть, как они этого заслуживают. А они заслуживают того, что они мерзавцы, подлецы и ублюдки.

Юлия Бешанова, политический обозреватель, ведущая программы «P.S.»:

Заговорили, абсолютно правда. Заговорили языком Telegram, причем интернет гораздо больше пришел на телевидение, чем телевидение в интернет, мы все это прекрасно понимаем и видим. Зачастую наша, наверное, резкая подача – это то, о чем мы говорили сегодня за кадром этой программы – наверное, у каждого из нас есть свой зритель. Те люди, которые слушают и воспринимают Гришу, не смотрят меня и не смотрят мои программы, моих спикеров. И такая же обратная история: те, кто смотрят меня, не смотрят Гришу. А Гришины зрители – это не мои зрители. Наверное, мы работаем на разную аудиторию, потому что абсолютно разные люди, и мы доносим по-разному свои мнения – важно, что мы несем. А форма подачи, мне кажется, это уже дело десятое, она рассчитана на разный контингент людей. И это тоже здорово, что мы можем по-разному высказываться, можем представлять разные позиции.

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