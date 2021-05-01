Григорий Азарёнок: мы, белорусы, всегда жили только своим трудом. И те, кто не умеет работать, ненавидят нас за это

Новости Беларуси. Больше 100 лет назад 1 мая стал символом солидарности всех трудящихся мира. Для наших граждан этот день традиционно ассоциируется с теми великими достижениями, которыми богаты и наша история, и наше настоящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие еще символы и значения несет в себе этот день – Григорий Азаренок продолжит. Авторская программа «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Песня простого белоруса – о труде и своей стране. Она повторяет тот мотив, который наш народ произносит из века в век (подробнее в видеоматериале). Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок:

Сегодня Праздник труда. Изначально его отмечали интернационалисты, и значение его было преимущественно коммунистическое. Но наш народ любые зарубежные идеи и смыслы перекладывает на свой лад. Григорий Азаренок:

Мы, белорусы, всегда жили только своим трудом. И те, кто не любит и не умеет работать – страны Запада, – ненавидят нас за это. Все свое богатство они получили только за счет грабежа колоний. Столетиями они выкачивали ресурсы, деньги, умы со всех континентов. Они грабили и убивали, убивали и грабили. И получали миллиардные гешефты.

Григорий Азаренок:

Чего только стоят опиумные войны, когда они силой оружия заставили Китай покупать наркотики, травили несколько миллионов человек, остановили развитие древнейшей цивилизации. И все ради прибыли, бабла, ради своей алчности. Африка, Индия, Латинская Америка – ненасытный Шейлок, цивилизация «ростовщик» – веками их грабили и разоряли. Сегодня они продолжают это делать. Григорий Азаренок:

Бездарные и убогие, они только и могут придумывать все новые и новые схемы грабежа. Куда приходят их фонды, куда приходит МВФ, куда они приносят свою якобы помощь, там все мгновенно разоряется дотла. Григорий Азаренок:

Цивилизация варваров, неотесанных тупиц, лихоимцев и злодеев – они ненавидят нас. Почему? Потому что в зоне рискованного земледелия, при неблагоприятном климате, без каких-либо серьезных природных ресурсов мы построили прекрасную страну. Их гложет черная зависть от наших успехов.

Григорий Азаренок:

Но у них появились последователи среди нас. Этот подвид называют змагарами. Они не знают, что такое труд. Они не держали в руках ничего тяжелее смартфона. Григорий Азаренок:

Модераторы гей-сайтов и проститутки, инфлюэнсеры и блогеры, редакторки и стилисты, экологи, урбанисты и наркоманы. Они торчали на проходных предприятий и визгливыми голосами призывали сломать становой хребет страны. Но бойцы ОМОНа спасли этих болезных. Ведь еще немного и сами рабочие поставили бы жирную точку в существовании этого прогрессивного слоя. Григорий Азаренок:

А мы работаем. И не только для того, чтобы достойно жить, прокормить свои семьи. Труд для белорусов – это святое. Христос, который завтра воскреснет, был простым плотником.