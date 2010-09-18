Грибник собрал 35 килограммов грибов за час
Таким стал новый рекорд чемпионата, который прошел Витебской области. На лесной старт вышло более 100 команд.За три часа участники собрали больше двух тонн грибов. Команда-победительница собрала 123 килограмма. А самый большой гриб-боровик весил более 800 граммов. Любители тихой охоты уже не в первый раз собираются в деревне Дретунь. Районные артисты порадовали зрителей и грибников веселым концертом. А местные кулинары и травницы потчевали гостей полоцкими яствами и лесными чаями.