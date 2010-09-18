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Грибник собрал 35 килограммов грибов за час

18 сентября 2010 14:59
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Таким стал новый рекорд чемпионата, который прошел Витебской области. На лесной старт вышло более 100 команд.За три часа участники собрали больше двух тонн грибов. Команда-победительница собрала 123 килограмма. А самый большой гриб-боровик весил более 800 граммов. Любители тихой охоты уже не в первый раз собираются в деревне Дретунь. Районные артисты порадовали зрителей и грибников веселым концертом. А местные кулинары и травницы потчевали гостей полоцкими яствами и лесными чаями.
# общество

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