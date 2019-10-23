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Греемся до конца недели и всё. В Беларусь придут заморозки и мокрый снег

23 октября 2019 11:46
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Новости Беларуси. В Беларуси до конца недели сохранится тёплая погода, а в начале следующей уже ожидается похолодание. 

Как сообщает Белгидромет, 24 октября будет переменная облачность, вероятность осадков не превышает 5-10%. Ночью прогнозируется неустойчивый ветер 1-5 м/с, днём – юго-восточный 3-8 м/с. 

Ночью воздух охладится до +6… +8°C, в Брестской области будет теплее – +9… +11°C. Днём столбик термометра поднимется +12… +14°C, в Витебской области будет прохладнее – +11… +13°C, а на южных территориях воздух прогреется до +17... +20°C. 

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В пятницу и субботу ночью и утром возможен слабый туман. На большей части территории страны осадки не ожидаются. 

25 октября ночью будет +3… +9°C, на южных территориях – до +11°C. Днём потеплеет до +13… +20°C, в Брестской и Гомельской областях – до +22°C. 

26 октября ночью ожидается +4… +9°C, на южных территориях – до +11°C. Днём температура воздуха будет колебаться от +11°C на севере Беларуси до +21°C на юге. 

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В воскресенье и понедельник местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром будет слабый туман. 

27 октября ночью прогнозируется +4… +11°C, днём – +8… +15°C. На южных территориях республики потеплеет до +19°C. 

28 октября ночью столбик термометра опустится до +1… +8°C, днём – поднимется до +5… +12°C. 

29 октября прогнозируются кратковременные дожди и мокрый снег. В тёмное время суток похолодает до +2… +5°C, днём потеплеет до 0… +7°C. 

# Погода в Беларуси # общество

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