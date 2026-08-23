Греемся без штрафов и проблем с законом – все о самозаготовке дров

В Польше в преддверии сезона цены на отопление уже пошли вверх. Правда, втридорога платить приходиться за дрова и пеллеты. Газ, как и электричество, полякам уже давно недоступны для обогрева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А как работают наши лесничества в пик заготовительного сезона и не уйдем ли в минус?

В прошлом году пеллеты были доступные и дешевые, а в этом году – настоящая катастрофа. Высокие цены, дефицит и ажиотаж. С такими ожиданиями обычные поляки проводят последние летние дни. Не за горами отопительный сезон, он обещает быть горячим, но только что касается оплаты счетов. Кроме все растущей стоимости газа и электроэнергии, жителям Польши придется учитывать еще один ценовой скачок: дорожают пеллеты.

Яцек Лизиневич, польский журналист и публицист:

В польских лесных массивах гниет 109 миллионов кубометров сырья, сжигание которого обеспечило бы поляков отоплением их домов на 10 лет. Стоимость этого сырья составляет около 30 миллиардов злотых. Полякам придется платить больше, поскольку предложение древесины в Польше значительно ниже. Это, а еще аномально холодная зима опустошили запасы на популярный в стране вид топлива. Сегодня около 450 тысяч польских домохозяйств обогреваются с помощью пеллетных котлов, а это почти 2 миллиона человек. Все они в свое время поверили в масштабную госпрограмму, заменили старые угольные обогреватели на экологичные пеллетные. Логичный шаг к «зеленой» энергетике обернулся для поляков настоящей ловушкой. Предложение в этом году не поспевает за спросом, и депутаты Сейма уже бьют тревогу.

Кшиштоф Мулава, депутат Сейма Польши:

В прошлом отопительном сезоне ваши идеологические заблуждения и некомпетентность привели к тому, что из-за низкого предложения древесины цены на пеллеты взлетели до 3 тысяч злотых за тонну. Правительство знает правду, но министр климата скрывает ее от поляков. Экспертиза, заказанная самим министерством, показывает, что мораторий на вырубку может сократить поставки древесины примерно на 3,8 миллиона кубометров в год.

Предстоящий отопительный сезон грозит стать для поляков одним из самых дорогих в истории. Чтобы, например, держать погоду в небольшом доме, его владельцу придется потратить от 1,5 до 2,5 тысячи долларов. И даже это не предел. Цены продолжают ползти вверх буквально каждую неделю. По сравнению с прошлым годом +30 %. Добавляет проблем и санкционный фактор. Раньше Польша активно завозила пеллеты из Беларуси, России и Украины. Теперь же эти каналы перекрыты, а восполнить объем нечем.

Андрей Лазуткин, политолог:

Если брать стоимость генерации энергии, то у поляков она самая высокая. Она примерно как в Германии. В других странах поменьше, потому что есть гидростанции, есть ветряки. Но у поляков раньше был большой угольный компонент. Сейчас из-за «зеленой» повестки вся Европа выравнивает цены и их повышает. Санкции в свое время ударили и по белорусским производителям древесных гранул. Рестрикции закрыли дорогу к европейским покупателям, практически полностью остановив наш экспорт. Маршрут пришлось перестраивать на внутренний рынок. Справились. Теперь и спрос стабильный, и возможности для расширения есть. Тем более что экономическая целесообразность очевидна.

В Беларуси надо постепенно и настойчиво переходить на отопление пеллетами – Лукашенко. Сегодня в Беларуси работают 64 производства по выпуску топливных пеллет. Почти треть из них входит в структуру Министерства лесного хозяйства. Общая мощность всех предприятий составляет более 900 тысяч тонн в год. И это не предел. Внедряется безотходный цикл производства. В целом в этом году по стране потребление пеллет выросло более чем в 3 раза.