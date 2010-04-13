Греческая полиция задержала около 70 человек в центре Афин

Как сообщает РИА «Новости», задержания были произведены во время демонстрации, организованной в знак протеста против ареста шестерых предполагаемых членов леворадикальной группировки «Революционная борьба».

По данным агентства, протестующие, лица которых были закрыты капюшонами, забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью полицейский патруль. Представители правопорядка вынуждены были вызвать подкрепление, после чего удалось справиться с нападающими и задержать несколько десятков из них.

Сколько человек участвовало в демонстрации, не уточняется. Пострадавших среди полицейских нет. Шестеро предполагаемых членов «Революционной борьбы», в том числе одна женщина, были арестованы 10 апреля. Их обвиняют в терроризме. Власти Греции считают, что «Революционная борьба» несет ответственность за обстрел из гранатометов посольства США в Афинах в 2007 году и за другие теракты.