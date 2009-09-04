Гражданское общество. Определение

Сегодня в Минске белорусские и зарубежные эксперты начали совместное исследование состояния и перспектив гражданского общества.

В Беларуси многое сделано для того, чтобы граждане могли активно участвовать во всех процессах жизнедеятельности государства. Важно, что есть диалог. Сейчас главное - дать четкое понятие определению «гражданское общество», чтобы оно не замыкалось только на структурах, которые позиционируют себя как альтернатива государству. Поэтому, в ближайшее время, возможно, в Беларуси будет внедрена международная методика исследований, которая используется более чем в 100 странах, в том числе ЕС и СНГ.

- Беларусь идет тем же путем, как и остальные Европейские страны. Мы предсказуемая страна. Белорусские граждане имеют свой голос и могут влиять на те процессы, которые происходят в Беларуси, - считает член Общественно-консультативного совета при Администрации Президента Юрий Загуменнов.